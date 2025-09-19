search icon



1. 投信累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、友達 (2409-TW)、力成 (6239-TW)、華南金 (2880-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、永豐金 (2890-TW)、友達 (2409-TW)、力成 (6239-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、永豐金 (2890-TW)、友達 (2409-TW)、力成 (6239-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、永豐金 (2890-TW)、南亞科 (2408-TW)、精成科 (6191-TW)、華南金 (2880-TW)


5. 投信當日 (18) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、精成科 (6191-TW)、南亞科 (2408-TW)、華南金 (2880-TW)、華泰 (2329-TW)
 

華邦電34.1+5.57%
南亞科80.9+1.13%
友達13.6-0.73%
力成151.5+1.34%
華南金29.4-0.51%
永豐金24.75-0.20%
精成科129.5+0.39%
華泰48.45+3.97%

