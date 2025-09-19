投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、友達 (2409-TW)、力成 (6239-TW)、華南金 (2880-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、永豐金 (2890-TW)、友達 (2409-TW)、力成 (6239-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、永豐金 (2890-TW)、友達 (2409-TW)、力成 (6239-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、永豐金 (2890-TW)、南亞科 (2408-TW)、精成科 (6191-TW)、華南金 (2880-TW)
5. 投信當日 (18) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、精成科 (6191-TW)、南亞科 (2408-TW)、華南金 (2880-TW)、華泰 (2329-TW)
