盤中速報 - 比特幣現金大漲8.05%，報638.7美元

比特幣現金是比特幣區塊鏈的硬分叉，一種由社群驅動的協議或技術面更新。在2017年8月1日的分岔將區塊大小更新為8MB。第二次硬分叉在2018年11月16日，分為「比特幣SV(Satoshi"s Vision)」中本聰的願景和比特幣ABC。後者擁有更多的算力和節點，最終成為了主鏈並接管BCH代號。