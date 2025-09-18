鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-18 21:25

‌



台灣資本市場今 (18) 日迎來歷史性時刻！由野村投信發行的「野村日本東證 ETF 證券投資信託基金」(009812-TW)正式在台灣證交所掛牌，成為台日首檔跨境連結式 ETF。此舉不僅是「亞洲資產管理中心」政策的重要成果，也象徵台灣 ETF 市場持續多元創新，並與國際市場接軌更緊密。

台日連結式ETF於證交所及東證所雙邊掛牌上市 亞資中心政策目標再邁一步。(圖/證交所)

證交所董事長林修銘致詞時指出，本次台日 ETF 的雙邊掛牌，展現金融互信與合作深化，為兩地資本市場關係揭開新篇章。他特別提到，自己與東京證交所社長岩永守幸同日佩戴金色領帶，象徵雙邊合作璀璨啟航。未來證交所將持續攜手主管機關與產業夥伴，推動市場創新與國際連結，拓展台灣資本市場的全球影響力。

‌



金管會副主委陳彥良則表示，台日跨境 ETF 不僅具金融創新意涵，也凸顯台灣在區域金融布局中的積極角色。透過制度合作與商品創新，將有助強化台灣在亞洲資產管理市場的地位，為金融產業注入新動能，邁向「亞洲資產管理中心」的目標。

野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄指出，跨境掛牌為台日投資人打造更便利的跨市場投資環境，未來將持續推動兩地股市互動與發展，並推出符合全球多元需求的金融商品。東京證交所社長岩永守幸也強調，兩所正積極推動多項合作，期盼藉由資本市場橋樑，讓台日成為亞洲堅實的合作夥伴。