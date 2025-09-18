盤中速報 - Lido DAO大漲8.14%，報1.3美元
鉅亨網新聞中心
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內漲幅超過8.14%，最新價格1.3美元，總成交量達0.24億美元，總市值11.59億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：1.33美元，近 1 日最低價：1.18美元，流通供給量：895,767,993。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.97%
- 近 1 月：+2.59%
- 近 3 月：+68.92%
- 近 6 月：+39.02%
- 今年以來：-26.95%
