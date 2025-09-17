鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.(FERG-US)EPS預估上修至10.75元，預估目標價為252.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ferguson Plc.(FERG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.5元上修至10.75元，其中最高估值11.5元，最低估值9.64元，預估目標價為252.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.5(11.2)
|12.87
|13.25
|最低值
|9.64(9.64)
|10.67
|12.32
|平均值
|10.7(10.52)
|11.85
|12.76
|中位數
|10.75(10.5)
|11.78
|12.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|333.02億
|359.66億
|363.23億
|最低值
|313.88億
|329.85億
|347.24億
|平均值
|323.57億
|343.62億
|356.07億
|中位數
|322.86億
|342.60億
|356.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.75
|9.75
|9.12
|8.53
|9.32
|營業收入
|227.92億
|285.66億
|297.34億
|296.35億
|307.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Ferguson Plc.(FERG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.FERG-US的目標價調升至249.33元，幅度約3.89%
- 納入標普500機會又來了！若派拉蒙遭剔除 Robinhood或AppLovin可望雀屏中選
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credicorp LtdBAP-US的目標價調升至233.97元，幅度約3.61%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調升至57元，幅度約3.64%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇