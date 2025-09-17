search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.(FERG-US)EPS預估上修至10.75元，預估目標價為252.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ferguson Plc.(FERG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.5元上修至10.75元，其中最高估值11.5元，最低估值9.64元，預估目標價為252.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.5(11.2)12.8713.25
最低值9.64(9.64)10.6712.32
平均值10.7(10.52)11.8512.76
中位數10.75(10.5)11.7812.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值333.02億359.66億363.23億
最低值313.88億329.85億347.24億
平均值323.57億343.62億356.07億
中位數322.86億342.60億356.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.759.759.128.539.32
營業收入227.92億285.66億297.34億296.35億307.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Ferguson Plc.(FERG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Ferguson Plc.231.42+7.87%

