鉅亨網新聞中心


1. 外資累計買超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
南亞科 (2408-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰金 (2882-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、欣興 (3037-TW)


5. 外資當日 (16) 買超的股票
南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、中信金 (2891-TW)、欣興 (3037-TW)、佳能 (2374-TW)
 

台股台股盤後表格

鴻海213.5-0.93%
南亞科69.2+0.00%
台新新光金17.5-0.28%
中信金43.35-0.23%
永豐金24.85+0.00%
國泰金65.3-1.21%
欣興149-1.97%
華邦電27.95+0.00%
佳能97.8+2.95%
元大台灣價值高息9.47+0.32%
期街口布蘭特正211.61+2.38%

#上升三紅K

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#營收獲利增加

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#穩定獲利股

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#下跌三黑K線

偏強
鴻海

66.67%

勝率

