盤中速報 - Dogwifhat大漲9.13%，報0.96美元
鉅亨網新聞中心
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過9.13%，最新價格0.96美元，總成交量達0.23億美元，總市值9.45億美元，目前市值排名第 45 名。
近 1 日最高價：0.96美元，近 1 日最低價：0.87美元，流通供給量：998,840,090。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.57%
- 近 1 月：-0.68%
- 近 3 月：+5.27%
- 近 6 月：+89.03%
- 今年以來：-52.69%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 文件幣大漲9.56%，報2.64美元
- 盤中速報 - ether.fi大漲8.48%，報1.52美元
- 盤中速報 - SuperRare大漲20.95%，報0.064美元
- 盤中速報 - Hifi Finance大跌25.13%，報0.12美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇