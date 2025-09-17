search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5%，報122.19美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間17日03:13股價上漲5.82美元，報122.19美元，漲幅5%，成交量1,413,438（股），盤中最高價122.19美元、最低價116.47美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.82%
  • 近 1 月：+8.81%
  • 近 3 月：+22.88%
  • 近 6 月：-16.09%
  • 今年以來：-30.18%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

S&P 5006607.30-0.12%
道瓊指數45732.24-0.33%
NASDAQ22344.02-0.02%
費城半導體6071.840.20%
Onto Innovation Inc.121.04+4.01%

