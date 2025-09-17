盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5%，報122.19美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間17日03:13股價上漲5.82美元，報122.19美元，漲幅5%，成交量1,413,438（股），盤中最高價122.19美元、最低價116.47美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.82%
- 近 1 月：+8.81%
- 近 3 月：+22.88%
- 近 6 月：-16.09%
- 今年以來：-30.18%
