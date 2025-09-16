盤中速報 - Hifi Finance大跌51.54%，報0.16美元
鉅亨網新聞中心
Hifi Finance(HIFI)在過去 24 小時內跌幅超過51.54%，最新價格0.16美元，總成交量達0.86億美元，總市值0.23億美元，目前市值排名第 199 名。
近 1 日最高價：0.37美元，近 1 日最低價：0.15美元，流通供給量：141,872,805。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+191.67%
- 近 1 月：+80.45%
- 近 3 月：+136.29%
- 近 6 月：-49.31%
- 今年以來：-68.73%
