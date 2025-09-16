鉅亨研報 2025-09-16 10:56

最近市場最熱門的話題，莫過於國巨（Yageo）宣布收購茂達（Anpec），消息一出，國巨股價隨即亮燈漲停，引發市場高度關注。許多投資人可能只看到股價的激情，卻沒看懂這背後一連串的佈局，其實透露了接下來市場的賺錢方向。

【趨勢觀點】併購大王國巨再出手！漲停背後，你看懂『賺錢訊號』了嗎？ (圖:shutterstock)

國巨併購茂達，股價漲停的背後盤算

提到國巨，許多資深股民都知道，它的董事長陳泰銘素有「併購大王」的稱號。與台積電專注於自身研發不同，國巨的成長策略更像是「整合聯盟」，透過不斷的併購來擴大產品線與技術實力。回顧歷史，2020 年國巨併購美國基美（KEMET）一役，讓它在高階的鉭質電容領域，從二線廠商一舉躍升為世界級的一線大廠，奠定了關鍵地位。