盤中速報 - Ethena大跌8.46%，報0.7美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.46%，最新價格0.7美元，總成交量達2.07億美元，總市值46.39億美元，目前市值排名第 18 名。
近 1 日最高價：0.78美元，近 1 日最低價：0.69美元，流通供給量：6,621,875,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.98%
- 近 1 月：-4.23%
- 近 3 月：+138.53%
- 近 6 月：+95.82%
- 今年以來：-26.81%
