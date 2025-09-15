盤後速報 - 青松健康(6931)次交易(16)日除息0.12元，參考價50.88元
鉅亨網新聞中心
青松健康(6931-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。
首日參考價為50.88元，相較今日收盤價51.00元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|51.00
|0.12
|0.24%
|0.0
|2025/07/29
|88.5
|0.48
|0.54%
|0.0
|2024/07/17
|108.0
|0.09
|0.08%
|0.88
|2023/08/22
|57.2
|0.02
|0.03%
|0.375
