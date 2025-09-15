search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 青松健康(6931)次交易(16)日除息0.12元，參考價50.88元

鉅亨網新聞中心


青松健康(6931-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。

首日參考價為50.88元，相較今日收盤價51.00元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 51.00 0.12 0.24% 0.0
2025/07/29 88.5 0.48 0.54% 0.0
2024/07/17 108.0 0.09 0.08% 0.88
2023/08/22 57.2 0.02 0.03% 0.375

