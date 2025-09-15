盤後速報 - 凱基台灣AI50(00952)次交易(16)日除息0.03元，參考價10.92元
鉅亨網新聞中心
凱基台灣AI50(00952-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。
首日參考價為10.92元，相較今日收盤價10.95元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.27%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|10.95
|0.03
|0.27%
|0.0
|2025/08/18
|10.48
|0.02
|0.19%
|0.0
|2025/07/16
|9.63
|0.02
|0.21%
|0.0
|2025/06/17
|9.41
|0.02
|0.21%
|0.0
