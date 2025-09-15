search icon



盤後速報 - 凱基台灣AI50(00952)次交易(16)日除息0.03元，參考價10.92元

鉅亨網新聞中心


凱基台灣AI50(00952-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。

首日參考價為10.92元，相較今日收盤價10.95元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.27%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 10.95 0.03 0.27% 0.0
2025/08/18 10.48 0.02 0.19% 0.0
2025/07/16 9.63 0.02 0.21% 0.0
2025/06/17 9.41 0.02 0.21% 0.0

