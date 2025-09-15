外資近5日買超個股
1. 外資累計買超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、寶成 (9904-TW)、華邦電 (2344-TW)、永豐金 (2890-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
鴻海 (2317-TW)、寶成 (9904-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、永豐金 (2890-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、華邦電 (2344-TW)、永豐金 (2890-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、南亞科 (2408-TW)、永豐金 (2890-TW)、華邦電 (2344-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
5. 外資當日 (12) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新新光金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW)、仁寶 (2324-TW)
