鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心


1. 外資累計買超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、寶成 (9904-TW)、華邦電 (2344-TW)、永豐金 (2890-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
鴻海 (2317-TW)、寶成 (9904-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、永豐金 (2890-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、華邦電 (2344-TW)、永豐金 (2890-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、南亞科 (2408-TW)、永豐金 (2890-TW)、華邦電 (2344-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)


5. 外資當日 (12) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新新光金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW)、仁寶 (2324-TW)
 

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海215.5-0.92%
寶成28.35+0.89%
華邦電25.95+1.96%
永豐金25.15-0.20%
南亞科58.4+1.74%
台新新光金17.4+0.58%
仁寶30.7+3.02%
國泰永續高股息21.1+0.48%
元大台灣價值高息9.44+0.00%

