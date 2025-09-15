盤中速報 - Hifi Finance大跌14.89%，報0.38美元
Hifi Finance(HIFI)在過去 24 小時內跌幅超過14.89%，最新價格0.38美元，總成交量達1.34億美元，總市值0.65億美元，目前市值排名第 165 名。
近 1 日最高價：0.68美元，近 1 日最低價：0.34美元，流通供給量：141,872,805。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+724.69%
- 近 1 月：+467.03%
- 近 3 月：+643.97%
- 近 6 月：+53.23%
- 今年以來：-2.38%
