盤中速報 - Hifi Finance大跌26%，報0.5美元
鉅亨網新聞中心
Hifi Finance(HIFI)在過去 24 小時內跌幅超過26%，最新價格0.5美元，總成交量達2.07億美元，總市值0.72億美元，目前市值排名第 160 名。
近 1 日最高價：0.74美元，近 1 日最低價：0.34美元，流通供給量：141,872,805。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+30.45%
- 近 1 月：-14.05%
- 近 3 月：+20.06%
- 近 6 月：-74.20%
- 今年以來：-84.29%
