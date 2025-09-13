盤中速報 - Dogwifhat大漲8.44%，報0.98美元
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過8.44%，最新價格0.98美元，總成交量達0.36億美元，總市值9.67億美元，目前市值排名第 47 名。
近 1 日最高價：0.98美元，近 1 日最低價：0.89美元，流通供給量：998,840,090。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.79%
- 近 1 月：-11.82%
- 近 3 月：+6.68%
- 近 6 月：+93.21%
- 今年以來：-51.02%
