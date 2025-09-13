盤中速報 - VOXEL大漲62.61%，報0.0935美元
VOXEL(VOXEL)在過去 24 小時內漲幅超過62.61%，最新價格0.0935美元，總成交量達0.28億美元，總市值0.23億美元，目前市值排名第 202 名。
近 1 日最高價：0.1002美元，近 1 日最低價：0.0572美元，流通供給量：246,352,481。
VOXEL幣主要作用是在遊戲中，並且玩家也可以使用VOXEL幣去兌換相應的道具，必要的時候也可以提現，為玩家賺取盈利。VOXEL幣也可以說是一個NFT遊戲概念幣，現在這一類數位貨幣發展迅速，一經推出就受到了許多玩家的關注。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.88%
- 近 1 月：-5.88%
- 近 3 月：+9.92%
- 近 6 月：-23.91%
- 今年以來：-68.02%
