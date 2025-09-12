鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.55億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-12 17:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅27.4%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅34.3%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

‌



近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅9.97%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅6.95%；Hashflow(HFT)近一週漲幅5.35%。