盤後速報 - 富強鑫(6603)次交易(15)日除息0.3元，參考價17.4元
鉅亨網新聞中心
富強鑫(6603-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為17.4元，相較今日收盤價17.70元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.68%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/15
|17.70
|0.2967
|1.68%
|0.0
|2024/09/09
|19.75
|0.1451
|0.73%
|0.0
|2023/09/06
|16.2
|0.3
|1.85%
|0.3
|2022/08/22
|18.85
|0.3
|1.59%
|0.2
|2021/10/12
|16.8
|0.05
|0.3%
|0.05
