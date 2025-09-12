search icon



盤後速報 - 富強鑫(6603)次交易(15)日除息0.3元，參考價17.4元

鉅亨網新聞中心


富強鑫(6603-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為17.4元，相較今日收盤價17.70元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/15 17.70 0.2967 1.68% 0.0
2024/09/09 19.75 0.1451 0.73% 0.0
2023/09/06 16.2 0.3 1.85% 0.3
2022/08/22 18.85 0.3 1.59% 0.2
2021/10/12 16.8 0.05 0.3% 0.05

