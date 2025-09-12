鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至3.34元，預估目標價為290元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對新日興(3376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.86元下修至3.34元，其中最高估值4.95元，最低估值2.86元，預估目標價為290元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.95(8.8)1315.92
最低值2.86(2.86)9.0115.72
平均值3.84(4.46)10.5815.82
中位數3.34(3.86)1115.82

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值14,011,43024,751,00030,580,510
最低值11,787,00017,944,00030,407,000
平均值12,684,20021,251,85030,493,750
中位數12,470,00021,140,00030,493,750

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.154.38.686.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,327,34510,067,74711,824,69812,140,949

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

