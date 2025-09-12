鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至3.34元，預估目標價為290元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對新日興(3376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.86元下修至3.34元，其中最高估值4.95元，最低估值2.86元，預估目標價為290元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.95(8.8)
|13
|15.92
|最低值
|2.86(2.86)
|9.01
|15.72
|平均值
|3.84(4.46)
|10.58
|15.82
|中位數
|3.34(3.86)
|11
|15.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14,011,430
|24,751,000
|30,580,510
|最低值
|11,787,000
|17,944,000
|30,407,000
|平均值
|12,684,200
|21,251,850
|30,493,750
|中位數
|12,470,000
|21,140,000
|30,493,750
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.15
|4.3
|8.68
|6.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,327,345
|10,067,747
|11,824,698
|12,140,949
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
