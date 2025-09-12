search icon



1. 投信累計賣超 5 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、玉山金 (2884-TW)、聯電 (2303-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、聯電 (2303-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、長榮航 (2618-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
玉山金 (2884-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、聯電 (2303-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、長榮航 (2618-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
玉山金 (2884-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、聯電 (2303-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、永豐金 (2890-TW)


5. 投信當日 (11) 賣超的股票
長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、永豐金 (2890-TW)、聯電 (2303-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)
 

