鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為21元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.06元，其中最高估值0.23元，最低估值-0.19元，預估目標價為21元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.23(0.23)0.630.98
最低值-0.19(-0.19)0.270.48
平均值0.03(0.03)0.460.76
中位數0.06(0.05)0.470.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值360,958,000368,892,000371,606,820
最低值314,516,990321,602,000329,010,340
平均值338,439,860346,030,650344,851,760
中位數341,380,000350,100,000333,938,120

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.130.111.154.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,535,714363,326,498449,567,488468,327,501

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

