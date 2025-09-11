鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為21元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.06元，其中最高估值0.23元，最低估值-0.19元，預估目標價為21元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.23(0.23)
|0.63
|0.98
|最低值
|-0.19(-0.19)
|0.27
|0.48
|平均值
|0.03(0.03)
|0.46
|0.76
|中位數
|0.06(0.05)
|0.47
|0.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|360,958,000
|368,892,000
|371,606,820
|最低值
|314,516,990
|321,602,000
|329,010,340
|平均值
|338,439,860
|346,030,650
|344,851,760
|中位數
|341,380,000
|350,100,000
|333,938,120
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.13
|0.11
|1.15
|4.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,535,714
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
