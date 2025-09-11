盤後速報 - 利奇(1517)次交易(12)日除息0.2元，參考價10.45元
利奇(1517-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為10.45元，相較今日收盤價10.65元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.88%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/12
|10.65
|0.2
|1.88%
|0.0
|2024/09/13
|15.35
|0.2
|1.3%
|0.0
|2023/09/13
|15.95
|0.9
|5.64%
|0.0
|2022/09/20
|25.15
|0.8
|3.18%
|0.0
|2021/09/17
|27.5
|0.35
|1.27%
|0.0
