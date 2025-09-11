search icon



盤後速報 - 利奇(1517)次交易(12)日除息0.2元，參考價10.45元

鉅亨網新聞中心


利奇(1517-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為10.45元，相較今日收盤價10.65元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.88%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/12 10.65 0.2 1.88% 0.0
2024/09/13 15.35 0.2 1.3% 0.0
2023/09/13 15.95 0.9 5.64% 0.0
2022/09/20 25.15 0.8 3.18% 0.0
2021/09/17 27.5 0.35 1.27% 0.0

利奇10.65-0.93%

