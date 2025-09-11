盤中速報 - BounceBit大漲15.29%，報0.16美元
鉅亨網新聞中心
BounceBit(BB)在過去 24 小時內漲幅超過15.29%，最新價格0.16美元，總成交量達0.29億美元，總市值1.20億美元，目前市值排名第 126 名。
近 1 日最高價：0.18美元，近 1 日最低價：0.14美元，流通供給量：739,458,906。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+25.39%
- 近 1 月：+29.44%
- 近 3 月：+40.42%
- 近 6 月：+44.08%
- 今年以來：-62.06%
