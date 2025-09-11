盤中速報 - ether.fi大漲14.25%，報1.44美元
鉅亨網新聞中心
ether.fi(ETHFI)在過去 24 小時內漲幅超過14.25%，最新價格1.44美元，總成交量達0.34億美元，總市值6.32億美元，目前市值排名第 59 名。
近 1 日最高價：1.44美元，近 1 日最低價：1.22美元，流通供給量：466,004,038。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.81%
- 近 1 月：+9.22%
- 近 3 月：+2.12%
- 近 6 月：+93.04%
- 今年以來：-40.45%
