投信近5日賣超個股

1. 投信累計賣超 5 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、玉山金 (2884-TW)、聯電 (2303-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、聯電 (2303-TW)、大成鋼 (2027-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
玉山金 (2884-TW)、聯電 (2303-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、南電 (8046-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)


5. 投信當日 (10) 賣超的股票
玉山金 (2884-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、聯電 (2303-TW)、大成鋼 (2027-TW)、南亞 (1303-TW)
 

台股台股盤後表格

