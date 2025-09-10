search icon



【Joe’s華爾街脈動】美勞動市場降溫，支撐降息預期，台灣科技股再創新高

Joe Lu


市場焦點轉向美國通膨數據，國際半導體展與 AI 供應鏈成台股推進器

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】美勞動市場降溫，支撐降息預期，台灣科技股再創新高 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 9 日 美東時間


摘要
  • 在美國經濟前景降溫之際，市場正進行盤整；而台灣股市則在獨特的、特定產業的科技催化劑驅動下，再創歷史新高。
  • 在半導體和 AI 相關類股的帶領下，台股加權指數 (TAIEX) 飆升；而美國指數則在投資者等待關鍵通膨報告之際，僅錄得溫和漲幅。
  • 在勞動市場疲軟的明確跡象下，市場已為聯準會即將到來的寬鬆政策定價，美國公債殖利率維持在年度低點附近。
  • 一項重大的基準修訂，抹去了先前報告的 91.1 萬個美國就業崗位，證實了在本週 CPI 和 PPI 發布前，勞動市場已顯著放緩。
  • 台灣市場的注意力集中在 2025 年國際半導體展 (SEMICON Taiwan)，預期在矽光子(silicon photonics) 和先進封裝方面的發布，將為本地供應鏈提供進一步的順風。

美國經濟前景的疲弱，為台灣的長期成長故事提供了有利的總體經濟背景。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe's 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

