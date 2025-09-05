鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體(GWRE-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為284.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.74元上修至2.92元，其中最高估值3.24元，最低估值2.7元，預估目標價為284.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.24(3.33)
|4.68
|5.23
|最低值
|2.7(2.54)
|3.4
|4.69
|平均值
|2.92(2.81)
|3.81
|5.01
|中位數
|2.92(2.74)
|3.73
|5.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.06億
|16.68億
|18.68億
|最低值
|13.25億
|15.23億
|18.30億
|平均值
|13.88億
|16.00億
|18.51億
|中位數
|13.98億
|16.11億
|18.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.79
|-2.16
|-1.36
|-0.07
|0.81
|營業收入
|7.43億
|8.13億
|9.05億
|9.80億
|12.02億
詳細資訊請看美股內頁：
凱德維亞軟體(GWRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體GWRE-US的目標價調升至284.5元，幅度約5.37%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為31.24元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：露露檸檬(LULU-US)EPS預估下修至13.27元，預估目標價為224.00元
下一篇