search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體(GWRE-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為284.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.74元上修至2.92元，其中最高估值3.24元，最低估值2.7元，預估目標價為284.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.24(3.33)4.685.23
最低值2.7(2.54)3.44.69
平均值2.92(2.81)3.815.01
中位數2.92(2.74)3.735.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值14.06億16.68億18.68億
最低值13.25億15.23億18.30億
平均值13.88億16.00億18.51億
中位數13.98億16.11億18.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.79-2.16-1.36-0.070.81
營業收入7.43億8.13億9.05億9.80億12.02億

詳細資訊請看美股內頁：
凱德維亞軟體(GWRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGWRE

相關行情

台股首頁我要存股
凱德維亞軟體216.99-1.03%

延伸閱讀



Empty