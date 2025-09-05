小資也趕「淘金」潮！櫃買黃金現貨平台日均成交再破億 10/1起1台錢就能買
鉅亨網記者張韶雯 台北
全球黃金交易持續熱絡，國內銀樓金價重新站回每錢 13000 元之上，在此趨勢下，櫃買中心「黃金現貨交易平台」今年截至 9 月 3 日日均值來到達 2,629 萬元，相較 113 年大幅成長近 3 倍，9 月 1 日成交金額再次破億，櫃買中心表示，今年以來已有 7 個交易日黃金現貨成交金額超過 1 億元以上。為方便小資族，自 10 月 1 日起，將該平台最小交易單位由「1 台兩」縮小為「1 台錢」。
櫃買中心表示，投資人透過黃金現貨交易平台買賣黃金現貨，只需透過買賣股票的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶即可進行委託買賣，不需額外開設新的帳戶，交易流程原則上與買賣上市櫃及興櫃股票一模一樣。
目前登錄在黃金現貨平台的 2 檔黃金現貨分別為「台銀金（代號：AU9901）」及「一銀金（代號：AU9902）」，由國內最具公信力的臺灣銀行及第一商業銀行擔任造市商，在平台上負責提供連續報價及應買應賣，市場價格透明且流動性佳，交易採用新台幣報價結算，操作簡單，適合各類型投資人。
近年來黃金交易價格持續上漲，為降低投資門檻，櫃買中心已報經主管機關同意，自今 (114) 年 10 月 1 日起，將該平台最小交易單位由「1 台兩」(37.5 公克) 縮小為「1 台錢」(3.75 公克)。投資人若想參與黃金現貨投資，屆時將可以 1 台錢為單位進行下單，方便小資族及年輕人將黃金納入資產配置。此外，透過此平台買進的黃金現貨與買進上市櫃有價證券一樣，都是登錄在集保帳戶中，可以作為抵繳融券保證金及作為擔保維持率不足時追繳差額之用，有利提高投資人資金之靈活性及資產運用之效率性。
櫃買中心黃金現貨平台具備以下特色：
櫃買中心呼籲，投資人進行黃金投資買賣時，應選擇合法、安全的交易管道，避免透過來路不明的網路買賣，以免陷入詐騙風險。櫃買中心將持續提供投資人一個穩健、透明且便捷的黃金交易市場，投資人可透過櫃買中心官網「黃金現貨市況報導」(網 址 ： http://www.tpex.org.tw；「首頁 \ 其他商品 \ 黃金現貨 \ 市況及統計 \ 黃金現貨行情」) 查詢最新資訊。
