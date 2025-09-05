小資也趕「淘金」潮！櫃買黃金現貨平台日均成交再破億 10/1起1台錢就能買

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-05 19:06

‌



全球黃金交易持續熱絡，國內銀樓金價重新站回每錢 13000 元之上，在此趨勢下，櫃買中心「黃金現貨交易平台」今年截至 9 月 3 日日均值來到達 2,629 萬元，相較 113 年大幅成長近 3 倍，9 月 1 日成交金額再次破億，櫃買中心表示，今年以來已有 7 個交易日黃金現貨成交金額超過 1 億元以上。為方便小資族，自 10 月 1 日起，將該平台最小交易單位由「1 台兩」縮小為「1 台錢」。

黃金投資門檻大降！櫃買黃金現貨平台日均成交再破億 10/1起1台錢也能買。（圖：shutterstock)

櫃買中心表示，投資人透過黃金現貨交易平台買賣黃金現貨，只需透過買賣股票的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶即可進行委託買賣，不需額外開設新的帳戶，交易流程原則上與買賣上市櫃及興櫃股票一模一樣。

目前登錄在黃金現貨平台的 2 檔黃金現貨分別為「台銀金（代號：AU9901）」及「一銀金（代號：AU9902）」，由國內最具公信力的臺灣銀行及第一商業銀行擔任造市商，在平台上負責提供連續報價及應買應賣，市場價格透明且流動性佳，交易採用新台幣報價結算，操作簡單，適合各類型投資人。

近年來黃金交易價格持續上漲，為降低投資門檻，櫃買中心已報經主管機關同意，自今 (114) 年 10 月 1 日起，將該平台最小交易單位由「1 台兩」(37.5 公克) 縮小為「1 台錢」(3.75 公克)。投資人若想參與黃金現貨投資，屆時將可以 1 台錢為單位進行下單，方便小資族及年輕人將黃金納入資產配置。此外，透過此平台買進的黃金現貨與買進上市櫃有價證券一樣，都是登錄在集保帳戶中，可以作為抵繳融券保證金及作為擔保維持率不足時追繳差額之用，有利提高投資人資金之靈活性及資產運用之效率性。

櫃買中心黃金現貨平台具備以下特色：

現有證券帳戶直接下單：投資人可直接利用櫃檯買賣帳戶下單買賣，已經開戶的投資人在簽署「黃金現貨風險預告書」(得採線上簽署方式) 後就能夠交易，不需要另外開戶。

黃金現貨造市商即時報價：交易時間 (上午 9 時至下午 3 時) 由臺灣銀行與第一銀行擔任造市商，進行買賣報價。

手續費同股票交易：投資人只須支付證券經紀商手續費，手續費率則由投資人和證券商自行約定。

可提領黃金現貨：投資人可向往來證券商申請後，至黃金現貨指定的保管機構繳交轉換費用後，即可提領黃金現貨。

登錄櫃檯買賣之黃金現貨可進行相關運用：投資人得以登錄櫃檯買賣之黃金現貨抵繳融券保證金及作為擔保維持率不足時之追繳差額之用。