鉅亨網新聞中心 2025-08-28 14:00

在「高科技揩嘢，低科技撈嘢」的舊時代觀念逐漸淡出之際，香港投資管理有限公司（簡稱「港投公司」）的崛起，正加速其邁向一個以創新科技為核心的「新錢」（New Money）時代。

港投公司620億活水啟動！香港揮別舊經濟 正成「新錢」中心。(圖:shutterstock)

自去年正式運作以來，由香港特區政府全資擁有的港投公司，憑藉其 620 億港元的雄厚資本和超乎尋常的投資節奏，迅速成為香港創投圈最活躍的「活水」。

港投公司行政總裁陳家齊透露，在短短一年內，已投資超過 120 個項目。其中，已有兩家被投企業在香港成功上市，另有十餘家正計劃提交上市申請，顯示出其投資策略的精準與高效。

港投公司的投資佈局主要圍繞硬科技、生命科技及新能源 / 綠色科技三大主軸。在人工智慧領域，其投資的思謀科技、百圖生科、銀河通用等知名企業，都已成為行業焦點。

值得一提的是，銀河通用作為香港引進的第一家具身智慧領域企業，其創辦人是年輕的北大教授，證明了香港對頂尖科技人才和項目的強大吸引力。

除了在技術領域的深度佈局，港投公司更積極發揮「超級聯絡人」的角色，致力於構建一個充滿活力的創科生態圈。陳家齊表示，港投公司所堅持的，不只是追求財務回報，更重要的是透過匯聚資源，為香港乃至全球的創新企業搭建關鍵橋樑。

今年，港投公司已與北京智源人工智慧研究院合辦「AI 國際人才高峰會」，並與藍馳創投等知名機構合作，共同推動科技創新。此外，港投公司還率隊前往海外訪問，為初創企業創造跨地域合作的機會，真正實現了「第一天互相認識，第三天就簽約合作」的驚人效率。

這一切的努力，都源於香港對未來競爭力的迫切感。特區政府意識到，必須擺脫對傳統產業的過度依賴，將創科視為未來發展的唯一出路。香港行政長官李家超多次強調「無創科、無未來」，並通過投入超過 1500 億港元推動創科發展，積極搶奪人才和產業。

數據顯示，香港的新創公司數量在十年內從 1000 家增長到近 4700 家，許多內地科技巨頭如字節跳動、小紅書也將香港作為其出海的第一站。

隨著香港證監會放寬資產管理牌照的申請，以及 100 億港元創科產業引導基金的落實，國際「新錢」正以前所未有的速度湧入香港。這些資金不僅租下了最貴的辦公室，更將目光投向了人工智慧、生命科學等新興產業。

這股強勁的資金流向，正在深刻地改變香港的經濟版圖，讓這座城市從「地產老錢」（Old Money）時代，正式邁向一個充滿無限可能的「新錢」（New Money）時代。