鉅亨速報 - Factset 最新調查：HEICO CORP AHEI.A-US的目標價調升至351元，幅度約4%
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對HEICO CORP A(HEI.A-US)提出目標價估值：中位數由337.5元上修至351元，調升幅度4%。其中最高估值400元，最低估值240元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予HEICO CORP A評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀1位。
HEICO CORP A今(28日)收盤價為257元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲0.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
