盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報5501.32點
截至台北時間20日10:15，費城半導體下跌170.19點（或3%），暫報5501.32點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.89%
- 近 1 月：-1.07%
- 近 3 月：+15.8%
- 近 6 月：+6.81%
- 今年以來：+13.89%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌7.07%；美光科技(MU-US)下跌6.11%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.59%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.22%；超微半導體(AMD-US)下跌3.94%。
