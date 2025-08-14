鉅亨速報 - Factset 最新調查：Realty Income Corp.(O-US)EPS預估上修至1.35元，預估目標價為61.25元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Realty Income Corp.(O-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.35元，其中最高估值1.6元，最低估值1.02元，預估目標價為61.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.6(1.6)
|1.69
|1.94
|最低值
|1.02(1.02)
|1.2
|1.5
|平均值
|1.31(1.29)
|1.53
|1.65
|中位數
|1.35(1.28)
|1.55
|1.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|57.12億
|60.55億
|64.45億
|最低值
|49.34億
|50.60億
|51.75億
|平均值
|54.01億
|56.26億
|58.17億
|中位數
|54.37億
|55.69億
|58.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.14
|0.87
|1.42
|1.26
|0.98
|營業收入
|16.40億
|20.85億
|33.43億
|40.95億
|53.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Realty Income Corp.(O-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
