鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Realty Income Corp.(O-US)EPS預估上修至1.35元，預估目標價為61.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Realty Income Corp.(O-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.35元，其中最高估值1.6元，最低估值1.02元，預估目標價為61.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.6(1.6)1.691.94
最低值1.02(1.02)1.21.5
平均值1.31(1.29)1.531.65
中位數1.35(1.28)1.551.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值57.12億60.55億64.45億
最低值49.34億50.60億51.75億
平均值54.01億56.26億58.17億
中位數54.37億55.69億58.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.140.871.421.260.98
營業收入16.40億20.85億33.43億40.95億53.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Realty Income Corp.(O-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSO

