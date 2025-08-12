盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.06%，報159.56美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間12日03:14股價下跌8.51美元，報159.56美元，跌幅5.06%，成交量3,684,585（股），盤中最高價171.10美元、最低價159.56美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.14%
- 近 1 月：-15.99%
- 近 3 月：-19.02%
- 近 6 月：-47.96%
- 今年以來：-30.95%
