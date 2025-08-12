search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.06%，報159.56美元

鉅亨網新聞中心


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間12日03:14股價下跌8.51美元，報159.56美元，跌幅5.06%，成交量3,684,585（股），盤中最高價171.10美元、最低價159.56美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.14%
  • 近 1 月：-15.99%
  • 近 3 月：-19.02%
  • 近 6 月：-47.96%
  • 今年以來：-30.95%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006373.51-0.25%
道瓊指數43975.09-0.45%
NASDAQ21385.40-0.30%
費城半導體5670.37-0.14%
Atlassian Corporation - Class A159.28-5.22%

延伸閱讀



Empty