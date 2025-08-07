鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為58.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.19元，其中最高估值1.25元，最低估值1.14元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.25(1.25)
|1.47
|1.56
|最低值
|1.14(1.14)
|1.28
|1.48
|平均值
|1.18(1.17)
|1.33
|1.53
|中位數
|1.19(1.17)
|1.31
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.13億
|16.83億
|18.52億
|最低值
|14.74億
|16.05億
|17.46億
|平均值
|14.88億
|16.43億
|18.04億
|中位數
|14.87億
|16.39億
|18.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.44
|0.30
|0.57
|1.05
|0.75
|營業收入
|8.02億
|9.65億
|10.99億
|12.28億
|13.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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