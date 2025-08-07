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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.19元，其中最高估值1.25元，最低估值1.14元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.25(1.25)1.471.56
最低值1.14(1.14)1.281.48
平均值1.18(1.17)1.331.53
中位數1.19(1.17)1.311.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值15.13億16.83億18.52億
最低值14.74億16.05億17.46億
平均值14.88億16.43億18.04億
中位數14.87億16.39億18.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.440.300.571.050.75
營業收入8.02億9.65億10.99億12.28億13.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSY

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