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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class BBSY-US的目標價調升至58元，幅度約5.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至58元，調升幅度5.45%。其中最高估值65元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Bentley Systems Inc - Class B評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Bentley Systems Inc - Class B今(7日)收盤價為55.22元。近5日股價下跌5.45%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BSY市場預估目標價

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Bentley Systems Inc - Class B55.22-3.21%

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