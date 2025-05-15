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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)EPS預估上修至4.28元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-15 00:16


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.28元，其中最高估值4.84元，最低估值4.08元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.84(4.84)6.357.248.17
最低值4.08(4.02)4.454.78.17
平均值4.41(4.36)5.125.738.17
中位數4.28(4.16)4.725.498.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.00億35.92億39.37億44.16億
最低值24.83億27.00億31.44億44.16億
平均值29.69億31.85億35.10億44.16億
中位數30.95億31.73億34.79億44.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.601.490.102.531.91
營業收入21.22億22.89億22.37億23.55億22.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRPRX

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