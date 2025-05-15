鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)EPS預估上修至4.28元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-15 00:16
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.28元，其中最高估值4.84元，最低估值4.08元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.84(4.84)
|6.35
|7.24
|8.17
|最低值
|4.08(4.02)
|4.45
|4.7
|8.17
|平均值
|4.41(4.36)
|5.12
|5.73
|8.17
|中位數
|4.28(4.16)
|4.72
|5.49
|8.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.00億
|35.92億
|39.37億
|44.16億
|最低值
|24.83億
|27.00億
|31.44億
|44.16億
|平均值
|29.69億
|31.85億
|35.10億
|44.16億
|中位數
|30.95億
|31.73億
|34.79億
|44.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.60
|1.49
|0.10
|2.53
|1.91
|營業收入
|21.22億
|22.89億
|22.37億
|23.55億
|22.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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