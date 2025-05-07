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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估下修至4.98元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元下修至4.98元，其中最高估值5.24元，最低估值4.9元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.24(5.33)5.9276.35
最低值4.9(5.16)5.215.776.35
平均值5(5.25)5.466.376.35
中位數4.98(5.25)5.396.26.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.26億16.63億18.15億18.92億
最低值15.15億16.15億17.35億18.92億
平均值15.19億16.37億17.71億18.92億
中位數15.18億16.35億17.59億18.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.143.982.601.51-5.72
營業收入11.44億12.39億20.36億20.48億20.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMASI

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