鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估下修至4.98元，預估目標價為185.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元下修至4.98元，其中最高估值5.24元，最低估值4.9元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.24(5.33)
|5.92
|7
|6.35
|最低值
|4.9(5.16)
|5.21
|5.77
|6.35
|平均值
|5(5.25)
|5.46
|6.37
|6.35
|中位數
|4.98(5.25)
|5.39
|6.2
|6.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.26億
|16.63億
|18.15億
|18.92億
|最低值
|15.15億
|16.15億
|17.35億
|18.92億
|平均值
|15.19億
|16.37億
|17.71億
|18.92億
|中位數
|15.18億
|16.35億
|17.59億
|18.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.14
|3.98
|2.60
|1.51
|-5.72
|營業收入
|11.44億
|12.39億
|20.36億
|20.48億
|20.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司MASI-US的目標價調升至204元，幅度約7.37%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.25元，預估目標價為204.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司MASI-US的目標價調降至185元，幅度約9.31%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為14.02元