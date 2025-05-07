鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司MASI-US的目標價調降至185元，幅度約9.31%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Masimo公司(MASI-US)提出目標價估值：中位數由204元下修至185元，調降幅度9.31%。其中最高估值200元，最低估值158元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Masimo公司評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Masimo公司今(7日)收盤價為161.47元。近5日股價下跌9.31%，標普指數上漲0.83%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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