鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯(CMI-US)EPS預估上修至21.47元，預估目標價為375.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對康明斯(CMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.15元上修至21.47元，其中最高估值23.86元，最低估值17.94元，預估目標價為375.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.86(23.86)
|28.36
|32.4
|29.44
|最低值
|17.94(17.94)
|19.8
|18.5
|29.44
|平均值
|21.29(20.96)
|24.08
|26.1
|29.44
|中位數
|21.47(21.15)
|23.9
|27.09
|29.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|342.87億
|365.47億
|387.83億
|366.12億
|最低值
|317.13億
|322.26億
|313.54億
|366.12億
|平均值
|328.70億
|347.47億
|358.15億
|366.12億
|中位數
|329.58億
|347.07億
|360.55億
|366.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.01
|14.61
|15.12
|5.15
|28.37
|營業收入
|198.11億
|240.21億
|280.74億
|340.48億
|341.02億
詳細資訊請看美股內頁：
康明斯(CMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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