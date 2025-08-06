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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯(CMI-US)EPS預估上修至21.47元，預估目標價為375.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對康明斯(CMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.15元上修至21.47元，其中最高估值23.86元，最低估值17.94元，預估目標價為375.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.86(23.86)28.3632.429.44
最低值17.94(17.94)19.818.529.44
平均值21.29(20.96)24.0826.129.44
中位數21.47(21.15)23.927.0929.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值342.87億365.47億387.83億366.12億
最低值317.13億322.26億313.54億366.12億
平均值328.70億347.47億358.15億366.12億
中位數329.58億347.07億360.55億366.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.0114.6115.125.1528.37
營業收入198.11億240.21億280.74億340.48億341.02億

詳細資訊請看美股內頁：
康明斯(CMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCMI

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