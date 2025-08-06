鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯CMI-US的目標價調升至375元，幅度約5.49%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對康明斯(CMI-US)提出目標價估值：中位數由355.5元上修至375元，調升幅度5.49%。其中最高估值467元，最低估值260元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予康明斯評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀1位。
康明斯今(6日)收盤價為373.23元。近5日股價上漲5.49%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 勝過AI！這話題在美企財報會議討論度暴增
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯CMI-US的目標價調升至342元，幅度約3.32%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯(CMI-US)EPS預估上修至21.06元，預估目標價為325.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為37.00元
下一篇