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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯CMI-US的目標價調升至375元，幅度約5.49%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對康明斯(CMI-US)提出目標價估值：中位數由355.5元上修至375元，調升幅度5.49%。其中最高估值467元，最低估值260元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予康明斯評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀1位。

康明斯今(6日)收盤價為373.23元。近5日股價上漲5.49%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CMI市場預估目標價

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