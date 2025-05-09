鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯CMI-US的目標價調升至342元，幅度約3.32%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康明斯(CMI-US)提出目標價估值：中位數由331元上修至342元，調升幅度3.32%。其中最高估值460元，最低估值240元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予康明斯評價：積極樂觀8位、保持中立14位、保守悲觀2位。
康明斯今(9日)收盤價為307.41元。近5日股價上漲3.32%，標普指數上漲1.12%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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