鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - New(MTCH-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元上修至2.19元，其中最高估值2.45元，最低估值2.04元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.45(2.42)
|3
|3.85
|4.19
|最低值
|2.04(1.96)
|2.15
|2.35
|3.2
|平均值
|2.18(2.15)
|2.64
|3.19
|3.79
|中位數
|2.19(2.14)
|2.64
|3.21
|3.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.14億
|37.08億
|39.54億
|42.32億
|最低值
|34.02億
|34.95億
|35.50億
|40.51億
|平均值
|34.71億
|36.23億
|38.21億
|41.21億
|中位數
|34.76億
|36.32億
|38.24億
|40.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.49
|0.93
|1.24
|2.26
|2.02
|營業收入
|23.91億
|29.83億
|31.89億
|33.65億
|34.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Match Group Inc. - New(MTCH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - NewMTCH-US的目標價調升至37元，幅度約12.12%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - NewMTCH-US的目標價調升至33元，幅度約3.13%
- 利潤創新高卻裁員！美企掀起「AI時代瘦身潮」寶僑、雅詩蘭黛、微軟接連淪陷
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為37.00元
下一篇