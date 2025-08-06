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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - New(MTCH-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元上修至2.19元，其中最高估值2.45元，最低估值2.04元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.45(2.42)33.854.19
最低值2.04(1.96)2.152.353.2
平均值2.18(2.15)2.643.193.79
中位數2.19(2.14)2.643.213.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.14億37.08億39.54億42.32億
最低值34.02億34.95億35.50億40.51億
平均值34.71億36.23億38.21億41.21億
中位數34.76億36.32億38.24億40.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.490.931.242.262.02
營業收入23.91億29.83億31.89億33.65億34.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Match Group Inc. - New(MTCH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTCH

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