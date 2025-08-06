鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - NewMTCH-US的目標價調升至37元，幅度約12.12%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至37元，調升幅度12.12%。其中最高估值49元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Match Group Inc. - New評價：積極樂觀8位、保持中立17位、保守悲觀0位。
Match Group Inc. - New今(6日)收盤價為33.73元。近5日股價下跌12.12%，標普指數下跌1.12%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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