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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - NewMTCH-US的目標價調升至37元，幅度約12.12%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至37元，調升幅度12.12%。其中最高估值49元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Match Group Inc. - New評價：積極樂觀8位、保持中立17位、保守悲觀0位。

Match Group Inc. - New今(6日)收盤價為33.73元。近5日股價下跌12.12%，標普指數下跌1.12%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MTCH市場預估目標價

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Match Group Inc. - New33.73-0.44%

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