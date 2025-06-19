鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-19 11:00

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最新數據顯示，美國企業界正經歷一場前所未有的裁員潮，即便企業利潤在去年底創下歷史新高，但過去被視為成長象徵的人才擴張，如今成了企業眼中負擔。

​​利潤創新高卻裁員！美企掀起「AI時代瘦身潮」寶僑、雅詩蘭黛、微軟接連淪陷

《華爾街日報》周三 (18 日) 報導，寶僑 (P&G) 日前宣布裁減 15% 非產線員工，雅詩蘭黛、Match(MTCH-US) 削減 20% 管理者，美國銀行 (BAC-US) 管理階層從 13 級壓至 7 級，微軟 (MSFT-US) 也打算裁員數千人。這場裁員潮的獨特之處在於，它並非源自於業績下滑的被迫之舉，而是在 AI 時代，越來越多的企業推崇效率至上、「少人多產」。

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過去三年美國上市公司白領職缺縮減 3.5%，標普 500 成分股中每五家就有一家在過去十年持續瘦身。裁員潮罕見脫離經濟週期，伴隨去年底美企利潤創紀錄成長，亞馬遜、美銀等巨頭藉 AI 與組織扁平化推行「人效改革」，普通員工與管理層同時淪為優化目標。

寶潔本月宣布將裁減 7000 個職位，佔其非製造業員工的 15%，目標是創造「更廣泛的角色和更小的團隊」，雅詩蘭黛和約會應用業者 Match Group 近來均稱已裁減約 20% 的管理階層，微軟也打算未來幾周裁減銷售部門和其他團隊的數千名員工。

「人多力量大」在 AI 時代正被「精兵強將」取代，對於這個現象，美銀執行長 Brian Moynihan 直言，更少的人力和更低的成本造就更高產出。

在 Moynihan 領導下，美銀人力從 2010 年的 28.5 萬員工縮減至約 21.3 萬人，同時收入較十年前增長 18%。該行將管理層級從 13 層減少到約 7 層。

生成式 AI 正讓美企主管們想像一個員工更少的未來。亞馬遜執行長 Andy Jassy 在周二 (17 日) 寫給員工的備忘錄中直言，AI 崛起將在未來幾年內消除某些工作職缺的需求。最優秀的領導者能夠「用完成工作所需的最少資源獲得最大成效」。

電商平台 Shopify 和語言學習應用程式 Duolingo 執行長都表示，未來徵才前提是先證明該工作無法自動化完成，新創企業 Jolie Skin 創辦人兼執行長 Ryan Babenzien 說：「十年前，5 人或是更少員工建立 5000 萬美元的業務會非常困難。如今，我認為這將變得非常普遍。」

越來越多美國企業正在專注於效率而不是規模，人多反而成了發展的阻礙。報導指出，從西雅圖的大型企業到北卡羅來納州夏洛特的美國銀行，以及介於兩者之間的大大小小的公司，越來越多企業認為員工人數過多本身就是一個障礙，許多老闆傳達的訊息是「任何仍在領薪水的員工都可以更努力工作」。

管理人員成為這輪裁員潮的重點目標。根據 Live Data Technologies 數據，從 2022 年 5 月到 2025 年 5 月，美企管理人員數量下降 6.1%，高階主管職位減少了 4.6%。

惠普企業財務長 Marie Myers 告訴投資人：「更扁平意味著更快速。」該公司員工目前不到 5.9 萬人，是十年前獨立以來的最小規模。