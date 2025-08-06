鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奕康(ACM-US)EPS預估上修至5.25元，預估目標價為130.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾奕康(ACM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.15元上修至5.25元，其中最高估值5.26元，最低估值5.11元，預估目標價為130.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.26(5.2)
|5.91
|6.41
|最低值
|5.11(5.1)
|5.45
|6
|平均值
|5.22(5.15)
|5.71
|6.19
|中位數
|5.25(5.15)
|5.71
|6.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.66億
|81.13億
|83.43億
|最低值
|75.37億
|79.25億
|83.18億
|平均值
|75.55億
|79.87億
|83.31億
|中位數
|75.58億
|79.56億
|83.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.16
|1.16
|2.18
|0.39
|2.95
|營業收入
|132.40億
|133.41億
|131.48億
|143.78億
|161.05億
詳細資訊請看美股內頁：
艾奕康(ACM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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