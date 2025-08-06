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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奕康(ACM-US)EPS預估上修至5.25元，預估目標價為130.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾奕康(ACM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.15元上修至5.25元，其中最高估值5.26元，最低估值5.11元，預估目標價為130.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.26(5.2)5.916.41
最低值5.11(5.1)5.456
平均值5.22(5.15)5.716.19
中位數5.25(5.15)5.716.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值75.66億81.13億83.43億
最低值75.37億79.25億83.18億
平均值75.55億79.87億83.31億
中位數75.58億79.56億83.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.161.162.180.392.95
營業收入132.40億133.41億131.48億143.78億161.05億

詳細資訊請看美股內頁：
艾奕康(ACM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACM

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