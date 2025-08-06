鉅亨速報 - Factset 最新調查：大眾服務企業集團PEG-US的目標價調升至92元，幅度約5.75%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對大眾服務企業集團(PEG-US)提出目標價估值：中位數由87元上修至92元，調升幅度5.75%。其中最高估值103元，最低估值82元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予大眾服務企業集團評價：積極樂觀8位、保持中立11位、保守悲觀0位。
大眾服務企業集團今(6日)收盤價為88.17元。近5日股價下跌5.75%，標普指數下跌1.12%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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