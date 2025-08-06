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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估下修至-2.55元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.34元下修至-2.55元，其中最高估值-2.05元，最低估值-3.75元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.05(-2.05)-1.42-0.570.01
最低值-3.75(-3.19)-3.21-3.94-4.19
平均值-2.62(-2.45)-2.4-1.89-1.76
中位數-2.55(-2.34)-2.33-1.69-1.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.89億87.78億163.62億306.88億
最低值48.78億55.71億65.10億156.18億
平均值53.04億71.38億111.28億201.19億
中位數53.17億73.62億112.91億180.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.13-5.21-7.40-5.74-4.69
營業收入0.005,500萬16.58億44.34億49.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIVN

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