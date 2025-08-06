鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估下修至-2.55元，預估目標價為14.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.34元下修至-2.55元，其中最高估值-2.05元，最低估值-3.75元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.05(-2.05)
|-1.42
|-0.57
|0.01
|最低值
|-3.75(-3.19)
|-3.21
|-3.94
|-4.19
|平均值
|-2.62(-2.45)
|-2.4
|-1.89
|-1.76
|中位數
|-2.55(-2.34)
|-2.33
|-1.69
|-1.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.89億
|87.78億
|163.62億
|306.88億
|最低值
|48.78億
|55.71億
|65.10億
|156.18億
|平均值
|53.04億
|71.38億
|111.28億
|201.19億
|中位數
|53.17億
|73.62億
|112.91億
|180.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.13
|-5.21
|-7.40
|-5.74
|-4.69
|營業收入
|0.00
|5,500萬
|16.58億
|44.34億
|49.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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