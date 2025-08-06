鉅亨速報 - Factset 最新調查：德維特DVA-US的目標價調降至157元，幅度約4.27%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對德維特(DVA-US)提出目標價估值：中位數由164元下修至157元，調降幅度4.27%。其中最高估值186元，最低估值137元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予德維特評價：積極樂觀2位、保持中立9位、保守悲觀1位。
德維特今(6日)收盤價為140.52元。近5日股價下跌4.27%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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